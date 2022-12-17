الأمن العام الأردني: القبض على 44 شخصا شاركوا بأعمال شغب

وبينت أن “التحقيقات في حادثة استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح مستمرة، ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه ليد العدالة لينال عقابه الرادع”.

ودعت المديرية “الجميع للالتزام والابتعاد عن مواقع الشغب وعدم الاشتراك بها”.