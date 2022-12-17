سماع صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية

انطلقت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.

سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صافرات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في المناطق الأوكرانية في تشيرنيغيف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وخاركوف ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقتي زابوروجيه وخيرسون.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا” على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا بالجمهورية.

وقال المكتب في بيان عبر “تليغرام”: “تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية: الساعة 19.40 [يتزامن مع توقيت موسكو] محور أفدييفكا – بلدة ياسينوفاتايا، حيث جرى إطلاق 3 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا”.