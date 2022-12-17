زيلينسكي يكشف عن دعوات لمفاوضات مع روسيا ويستبعد جدواها

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه سمع دعوات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يرى أي جدوى منها.

باريس – سبوتنيك. وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة “إل سي إي” الفرنسية: ” أعلم أن البعض يقترح أن نجلس على طاولة المفاوضات معه [بوتين]، لكنني لا أعرف ما يجب أن نناقشه، يريد سلاما يتوافق مع رؤيته للأمور، لكن رؤيتنا تختلف تماما”.

وأعرب زيلينسكي عن شكوكه بشأن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوسط في حوار مع روسيا، وأضاف: “لا أعتقد أن محادثات ماكرون مع بوتين ستؤدي إلى نتائج”.

وفي وقت سابق، انطلقت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.

وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في المناطق الأوكرانية في تشيرنيهيف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وخاركيف ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقتي زابوروجيه وخيرسون.