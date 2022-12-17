القوات المسلحة الروسية تحصل على المزيد من أنظمة استطلاع المدفعية "بنسلين"

أفاد مصدر مطلع لوكالة “سبوتنيك” بأن القوات المسلحة الروسية تسلمت دفعة جديدة من أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية “بنسلين” التي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

سبوتنيك. وأوضح المصدر أنه تم تسليم دفعة أخرى من أحدث أنظمة استطلاع البنسلين الصوتي والحراري 1B76 إلى وزارة الدفاع الروسية، ومن المقرر استخدامها في منطقة العمليات الخاصة للقتال المضاد للبطاريات.

وبحسب المصدر فإن أنظمة “بنسلين” تكتشف بشكل فعال مواقع مدفعية القوات الأوكرانية وتحدد إحداثياتها لتدميرها بشكل فوري.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ”سبوتنيك”، إن أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية الروسية “بنسلين” أكدت فعاليتها في أوكرانيا، بما في ذلك في القتال ضد مدفعية الناتو الموردة للقوات الأوكرانية.