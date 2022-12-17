بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي تصف العقوبات الجديدة بأنها "غير شرعية"

صرحت البعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ضد روسيا تتعارض مع نظام العلاقات المالية والتجارية الدولية.

سبوتنيك. قالت البعثة الدائمة لروسيا للاتحاد الأوروبي في بيان لها “لطالما أصبحت الإجراءات التقييدية الأحادية أداة السياسة الخارجية المفضلة لبروكسل، ومن الواضح للجميع أن الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد الأوروبي هو الضغط على الدول ذات السيادة، لكن وسائله لتحقيق ذلك غير شرعية”.

وأضافت البعثة الروسية: “ليس من المستغرب أن المزيد والمزيد من الدول تستمع إلى منطقنا، فهي ليست مستعدة لقبول القواعد غير النزيهة”، مؤكدة أن “تطبيق الإجراءات التقييدية يتعارض مع المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية”.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر رسميا، أمس الجمعة، حزمة العقوبات التاسعة المفروضة ضد روسيا، تشمل قائمة العقوبات الجديدة وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل.

وتتضمن الحزمة مجموعة من القيود الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد ما يقرب من 200 فرد ومنظمة، حيث يتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين في القوائم في الأراضي الأوروبية، كما سيتم منع الأفراد من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.