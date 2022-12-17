بوتين يجتمع بقادة مراكز العمليات المشاركة في أوكرانيا

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على أعمال المقرات المشتركة للفروع العسكرية الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا وعقد اجتماعات منفصلة مع القادة.

سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، إن الرئيس “فلاديمير بوتين عمل طوال اليوم في المقرات المشتركة للقوات المسلحة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، حيث اطلع على عمل تلك المقرات”.

واستمع بوتين إلى تقرير عن التقدم المحرز للعملية العسكرية الخاصة، كما عقد اجتماعا ومحادثات منفصلة مع القادة، حيث أعرب عن استعداده للاستماع إلى مقترحات بشأن إجراءات فورية ومتوسطة المدى بشأن العملية الخاصة في أوكرانيا.

وكان مصدر مطلع قد أفاد لوكالة “سبوتنيك” بأن القوات المسلحة الروسية تسلمت دفعة جديدة من أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية “بنسلين” التي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.