صافرات الإنذار تدوي في عدة مدن أوكرانية

أعلنت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، صباح اليوم السبت، عن حالة تأهب جوي في منطقتي أوديسا ونيكولاييف بأوكرانيا.

وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صافرات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في أوديسا ونيكولاييف.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا” على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا بالجمهورية.