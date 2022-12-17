صافرات الإنذار تدوي في عدة مدن أوكرانية

أعلنت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، صباح اليوم السبت، عن حالة تأهب جوي في منطقتي أوديسا ونيكولاييف بأوكرانيا.
وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صافرات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في أوديسا ونيكولاييف.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا” على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا بالجمهورية.
ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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