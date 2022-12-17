مصادر محلية: إصابة ثلاثة مدنيين جراء قصف صاروخي أوكراني على دونيتسك

أكدت مصادر في جمهورية دونيتسك الشعبية أن ثلاثة مدنيين أصيبوا جراء قصف القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك بستة صواريخ غراد.

دونيتسك – سبوتنيك. ووفق بيان نشرته عبر حسابها في موقع تليغرام، قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك باستخدام صواريخ “غراد” من طراز “بي إم 21”.

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وجاء في البيان: “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا (2:26 ،23:26 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة)، وذلك في اتجاه قرية تونينكوي – مدينة دونيتسك (منطقة بوديونيفسكي)”.

وأوضحت أن الصواريخ المستخدمة في القصف “من طراز “بي إم 21” ‘غراد”، مضيفة أنها تسببت في “إصابة ثلاثة مدنيين خلال القصف”.

ويوم الخميس، قال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية أطلقت 40 صاروخ “غراد” من طراز بي إم -21 على منطقتي فوروشيلوفسك وكيفسك وسط دونيتسك.

وبحسب ما أكده رئيس بلدية المدينة، أليكسي كولمزين، فإن القصف كان الأكبر منذ عام 2014.

وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.

ورداً على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وتزود أوكرانيا بالأسلحة.

وفي 30 سبتمبر/ أيلول، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوريزهزهيا، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا، بعد الاستفتاءات التي أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين أيدت أن تصبح جزءًا من روسيا.