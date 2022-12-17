"غازبروم" تزود أوروبا بـ41.7 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا

أعلن ممثل شركة “غازبروم” الروسية، سيرغي كوبريانوف، أن الشركة تقوم بتوريد الغاز إلى أوروبا عبر محطة سودجا في أوكرانيا بنحو 41.7 مليون متر مكعب.

وأشار كوبريانوف للصحفيين أن الشركة تقوم بعملها المعتاد من خلال إمداد الدول بالكميات المتوافق عليها وذلك من خلال الأراضي الأوكراني التي تمر من خلال محطة سودجا، حيث تبلغ كميات الغاز نحو 41.7 مليون متر مكعب.

وقال كوبريانوف إن محطة “سودجا” لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة سوخرانوفكا، في 11 مايو/ أيار الماضي.