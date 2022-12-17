الجيش اللبناني يعلن إحباط محاولة تهريب 31 سوريا

وأوضح أن السوريين “كانوا على متن مركب بحري قبالة شاطئ سلعاتا في محاولة للسفر بطريقة غير شرعية، وتم توقيفهم جميعا، وأحيلوا إلى الجهات المختصة للتحقيق باستثناء سائق المركب الذي فر في عرض البحر”.