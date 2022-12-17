موسكو: عقوبات أوروبا ضدنا ستفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه

وقالت زاخاروفا، في بيان نشر بموقع الخارجية الروسية “قادة الاتحاد الأوروبي غير قادرين على الخروج من الحلقة المفرغة للقيود والاعتراف بعدم جدوى جميع العقوبات ضد روسيا وسياسة الضغط على روسيا”، مضيفة “الحزمة الحالية سيكون لها نفس التأثير مثل جميع سابقاتها ستفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه”.

وأضافت “إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية تقوض الأمن الغذائي العالمي وإذا أخذت بروكسل الأمن الغذائي على محمل الجد، فيجب اتخاذ خطوات شاملة لاستبعاد التدابير التقييدية التي تؤثر على توريد الحبوب والأسمدة من روسيا”.