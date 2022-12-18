عضو في "الشورى السعودي": المملكة منفتحة على جميع الدول ومنها روسيا والصين

قال عضو مجلس الشورى السعودي والمستشار المالي والمصرفي، فضل بن سعد البوعينين، إن منظمة “أوبك” نجحت في توسيع مظلتها بـ “أوبك+”، ما زادها قوة وقدرة على التأثير بشكل أكبر، وعزز دورها في تحقيق توازن الأسواق.

وأضاف في حوار أجرته معه وكالة “سبوتنيك”، أن قطاع الطاقة والصناعات بأنواعها والتكنولوجيا من أهم القطاعات التي يمكن من خلالها تعزيز الشراكة بين السعودية وروسيا.

إلى نص الحوار..

بداية بشأن الميزانية السعودية التي أعلنت لعام 2023 هل هناك أي مخاطر حال تغير أسعار النفط؟

تعتمد الحكومة السعودية أسعار نفط متحفظة عند بناء الميزانية وتقدير إيراداتها النفطية، كما أنها تعتمد على متوسط أسعار أقرب إلى الدقة، وذلك لقدرة وزارة الطاقة على التنبؤ بالأسعار وفق تقديراتها لحجم الطلب المستقبلي والمعروض النفطي.

كما أن من أهداف رؤية 2030 تحقيق التوازن بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما يحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على الميزانية العامة.

السعودية تتوقع تحقيق إيرادات 1.123 تريليون ريال وفائض 9 مليارات ريال في عام 2023‏

بشأن القطاعات غير النفطية كم نسبة مساهمتها حتى الآن والمرتقب حتى عام 2030؟

منذ إطلاق رؤية 2030 تستمر عمليات التنمية الحقيقية للقطاعات غير النفطية والقطاعات الواعدة منها قطاع السياحة والتعدين والصناعات العسكرية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمتها بشكل أكبر بحلول العام 2030.

أما الايرادات غير النفطية فقد بلغت في ميزانية السعودية خلال 2022، نحو 392 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 32 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 1.234 تريليون ريال.

هل ساهمت آلية عمل “أوبك” في الوقت الراهن في استقرار الأسعار.. وهل يمكن أن تحافظ على نفس الوتيرة؟

تتميز آلية عمل “أوبك” بالديناميكية والواقعية، وارتباطها الوثيق بمتغيرات السوق، وبالتالي فإن هدفها هو تحقيق التوازن في سوق النفط وهو الهدف الأهم، إذ ينعكس ذلك على استقرار الأسعار كما رأينا.

كما أعتقد أيضا أن دور “أوبك” كان أساسيا في استقرار الأسعار وحماية الصناعة النفطية من المتغيرات الحادة، كما حدث في العام 2020 بعد جائحة كوفيد 19. ونجحت “أوبك” في توسيع مظلتها بـ “أوبك+” ما زادها قوة وقدرة على التأثير بشكل أكبر، الأمر الذي عزز دورها في تحقيق توازن الأسواق.

الرئيس الصيني: السعودية قوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب

بشأن الاستثمارات مع الصين ما هي الأرقام المرتقبة خلال السنوات المقبلة وأهمية التعاون مع بكين؟

تعتبر الصين شريكا استراتيجيا للمملكة العربية السعودية، وقد تعززت الشراكة بشكل أكبر بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، وتوقيع اتفاقيات في قطاعات مختلفة والمواءمة بين رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى تحويل المملكة إلى مقر إقليمي للشركات الصينية، ما من شأنه أن يعمق الشراكة ويزيد في حجم الاستثمارات الصينية في السعودية.

كيف ترى أهمية التعاون الاقتصادي مع روسيا.. وأهم المجالات ذات الفائدة المشتركة؟

السعودية منفتحة على جميع الدول الصناعية ومنها روسيا، ولديها علاقات اقتصادية متميزة، وشراكات في قطاعات مختلفة.

كما أن تحقيق التوازن في العلاقات والشراكات الاقتصادية من أهداف المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإنه من المصلحة المشتركة للبلدين تعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة وأن روسيا من أهم الدول المؤثرة في قطاع النفط، وهي شريك في “أوبك+”.

وأعتقد أيضا أن قطاع الطاقة والصناعات بأنواعها والتكنولوجيا، من أهم القطاعات التي يمكن تعزيز الشراكة فيها بين روسيا والمملكة السعودية.

تقارب وتنسيق بين روسيا والسعودية على أعلى مستوى… خبراء يوضحون التفاصيل

هل تتجه المملكة والخليج لتصدير النفط شرقا وأهمية الخطوة في إطار توازن الأسواق؟

لدى المملكة ودول الخليج عملاء على ثقة بقدراتهم الإنتاجية وموثوقية التعامل معهم. وبالتالي فلا أعتقد أن يكون هناك تغيير نوعي في وجهة الصادرات النفطية، وهي غالبا ما تكون خاضعة للطلب والاتفاقيات الموقعة سلفا بين الجانبين.

ما المؤشرات التي تدعم استمرار النمو في المملكة أو تراجعه مستقبلا؟

حققت المملكة نموا بنسبة 8.5% العام 2022 مدعوما بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، ومن المتوقع وفق رؤية وزارة المالية السعودية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.1% في 2023، مدعوما بالأنشطة النفطية.

أما التوقعات الإيجابية يمكن أن تكون امتدادا للتحسن في الأداء الإيجابي خلال العام 2022.

كما أن اكتمال بعض المشروعات الكبرى، إضافة إلى الانفاق الحكومي التوسعي وانفاق صندوق الاستثمارات العامة والتدفقات الاستثمارية تدعم تحقيق تلك التوقعات الإيجابية.