مودريتش يحسم موقفه من اعتزال اللعب دوليا بعد فوز كرواتيا على المغرب

حسم قائد منتخب كرواتيا لكرة القدم، لوكا مودريتش (37 عاما)، موقفه بشأن إنهاء مسيرته الكروية دوليا، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد فوز فريقه بالمركز الثالث في مونديال قطر 2022 على حساب المغرب 2-1.

وقال مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، إنه لا ينوي اعتزال اللعب دوليا بعد منافسات كأس العالم، كاشفا النقاب أنه يعتزم البقاء مع منتخب بلاده حتى المشاركة في كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

ولدى سؤاله من قبل موقع “nacional” الكرواتي حول عزمه اعتزال اللعب دوليا، قال مودريتش الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2018: “من الغباء أن أفعل ذلك الآن.. سأستمر في اللعب مع كرواتيا في كأس أمم أوروبا 2024، بعد ذلك سنرى ما سيحدث”، بحسب موقع “يلا كورة”.

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وحول فوز بلاده بالميدالية البرونزية في مونديال قطر، قال اللاعب المخضرم: “حققنا شيئاً كبيراً لكرة القدم الكرواتية. أردنا الذهب وكنا قريبين منه. في النهاية، سنعود إلى كرواتيا كمنتصرين (..) النجاحات مع المنتخب الوطني مميزة بالنسبة لي وتجعلني سعيدًا”.

واعتبر أن كرواتيا “ليست معجزة تحدث كل 20 عامًا.. لا أستطيع النظر إلينا الآن كحصان أسود، بل كقوة كبرى في كرة القدم العالمية”.

وأكد مودريتش أن مستقبل كرة القدم في كرواتيا يبدو مشرقا، مشيرا إلى أن “بعض اللاعبين حصل على ميدالية في أول مشاركة له في كأس العالم، رغم أن الأمر استغرق مني 12 عاما”.