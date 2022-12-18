الرئيس الإسرائيلي يبعث برقية تهنئة للملك حمد بن عيسى بمناسبة اليوم الوطني للبحرين

بعث إسحاق هرتزوغ، الرئيس الإسرائيلي، اليوم السبت، برقية تهنئة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بمناسبة اليوم الوطني للبحرين.

ونشر هرتزوغ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم السبت، هنأ فيها الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسين لمملكة البحرين.

To His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and the Bahraini people, we in Israel join you this weekend in celebrating your 51st National Day. I was deeply moved to visit Bahrain this month and I look forward to the future of wonderful friendship we are building together. 🇮🇱🤝🇧🇭 pic.twitter.com/MDDN4VUKAV — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 17, 2022

وقال هرتزوغ:

نحن في إسرائيل نحتفل معكم بفخر في عيدكم الوطني.

وأكد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، أن زيارته هذا الشهر للبحرين كانت مؤثرة جدا، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات الإسرائيلية البحرينية.

ويذكر أن مملكة البحرين تحتفل هذا العام 2022 بالعيد الوطني البحريني الخمسين، والذي يوافق يومي 16 و17 من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

ويشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، قد زار المنامة في الرابع من الشهر الجاري، تلبية لدعوة رسمية من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

הסכמי אברהם הביאו עימם שיתוף פעולה אזורי היסטורי, ואני מודה לשר החוץ עבד א-לטיף א-זיאני על קבלת הפנים ועל השותפות החזקה והאקטיבית ב”פורום הנגב” שמניע שת”פ בתחומים קריטיים לכולנו. אנו קוראים למדינות נוספות באזור להצטרף לשותפות אשר מחזקת את המזרח התיכון. 🇮🇱🤝🇧🇭 pic.twitter.com/m5pSHuqwJC — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2022

وذكر الرئيس الإسرائيلي أن البحرين اختارت مستقبلا أكثر إشراقا من السلام والشراكة وسنتأكد من وصول ثمارها لكل البلدين، إسرائيل والبحرين، وهو ما دعاه إلى رئاسة وفد إسرائيلي من أرباب الصناعة والاقتصاد في بلاده.

ووصف هرتزوغ الزيارة بـ”التاريخية”، موضحًا أنها خطوة تاريخية أخرى في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية الموقعة على “اتفاقات إبراهام” وخطوة أخرى باتجاه المزيد من الشعوب التي تنضم لدائرة السلام مع بلاده.

وأضاف هرتزوغ أن “اتفاقات إبراهام” حملت معها شراكة إقليمية تاريخية، معربًا عن شكره لوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، الذي استقبله في مطار المنامة، داعيًا “دولا أخرى للانضمام للشراكة التي تعزز الشرق الأوسط”، على حد وصفه.