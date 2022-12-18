المركز الروسي للمصالحة: لم نرصد أي إطلاق نار في منطقة إدلب خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، أوليغ يغوروف، أن المركز لم يسجل أي إطلاق نار في منطقة خفض التصعيد إدلب خلال الـ24 ساعة الماضية.

موسكو – سبوتنيك. وقال يغوروف للصحفيين: “في منطقة خفض التصعيد إدلب خلال الـ24 ساعة الماضية لم يتم تسجيل أي إطلاق نار من مواقع تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، كما لم يتم رصد انتهاكات نظام وقف إطلاق النار من طرف الجماعات الكردية في شمال شرق سوريا”.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام” الذي يشكل عناصر “جبهة النصرة” عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

يذكر أن جماعة جبهة “النصرة” الإرهابية (المحظورة في روسيا) كانت قد قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ثلاث مرات خلال يوم الاثنين الماضي.