اليونان تعتمد ميزانية 2023 بتوقعات نمو الناتج المحلي بـ1.8% وانخفاض للدفاع

أفادت وكالة أخبار “أثينا”، بأن البرلمان اليوناني اعتمد، مساء السبت، الميزانية العامة لعام 2023، مشيرة إلى أنه تم اعتمادها بأصوات الحزب الحاكم “الديمقراطية الجديدة”، وجميع الأحزاب المعارضة صوتت ضده.

أثينا – سبوتنيك. ومن المتوقع في الميزانية العامة الجديدة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي اليوناني بـ1.8% في عام 2023، مقارنة بـ5.6% في العام الجاري.

وأشارت وزارة المالية اليونانية إلى أن الميزانية الجديدة ستطبق في مواجهة حالة عدم اليقين الكبيرة على المستوى العالمي، التي تتعلق بأزمة الطاقة، التضخم المالي والغلاء.

في السياق ذاته، قال وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، إن ميزانية 2023 ستشمل إنفاقا دفاعيا بقيمة 5.65 مليار يورو (5.9 مليار دولار).

وأوضح باناجيوتوبولوس، خلال مناقشة في البرلمان لميزانية سنة 2023، أن “ميزانية الدفاع ستتغير من 6.39 مليار يورو في عام 2022 إلى 5.65 مليار يورو في 2023”.

يذكر أن الحكومة اليونانية كانت قد أعلنت رغبتها في تقديم يد العون لمواطنيها اعتبارا من فبراير/ شباط المقبل بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.