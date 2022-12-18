وزير الدفاع الروسي يتفقد القوات الروسية في منطقة العمليات الخاصة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، زار المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لتفقد عمل القوات في منطقة العمليات الخاصة.

سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان إن “وزير دفاع روسيا الاتحادية، سيرغي شويغو، قام بزيارة عمل إلى المنطقة العسكرية الجنوبية وتفقد تجمعات القوات في مناطق العملية العسكرية الخاصة”.

وأضافت الوزارة أن شويغو استمع، في مركز القيادة، إلى تقارير من القادة حول الوضع وإجراءات القوات الروسية في مناطق العمليات.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على أعمال المقرات المشتركة للفروع العسكرية الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا وعقد اجتماعات منفصلة مع القادة.

وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الجمعة الماضي، إن الرئيس “فلاديمير بوتين عمل طوال اليوم في المقرات المشتركة للقوات المسلحة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، حيث اطلع على عمل تلك المقرات”.