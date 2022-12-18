مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 إثر موجة قوية على شاطئ بجمهورية جنوب أفريقيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 17، مساء السبت، بسبب موجة قوية ضربت شاطئا في مدينة دوربان بجمهورية جنوب أفريقيا.

موسكو– سبوتنيك. وبحسب خدمة الإسعاف، نقلا عن صحيفة “سيتيزن” المحلية “قتل 3 أشخاص، وتم إسعاف 17 شخصا لمعالجة الإصابات بعد أن سحبتهم موجة كبيرة في دوربان إلى البحر مساء أمس السبت”، ونقلت الصحيفة، عن الطبيب روبرت ماكينزي، أن المصابين كانوا بحالات خطيرة وحرجة.

وتسعى الدول الأفريقية حاليا للحصول على تعويضات عما أصابها من خسائر ناجمة عن تغير المناخ وما أسفر عنه من جفاف وأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر.

وقالت وكالة “أسوشيتدر برس”، إن تكلفة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ تزداد في أفريقيا فقط مع ارتفاع درجة حرارة العالم، ما أثار مخاوف النشطاء والمسؤولين حول كيفية دفع ثمنها.