سفير أفريقيا الوسطى لدى موسكو: فرنسا تحاول الدفاع عن نفسها في الحادثة الإرهابية

قال ليون دودونو بوناغازا لوكالة “سبوتنيك”: “ما حدث بالأمس مروع، حقيقة أن كولونا تقول أن هذه دعاية روسية إنها (كولونا) تدافع عن نفسها وتقول إن فرنسا هي الحرية والديمقراطية، لكنهم يدعمون الإرهاب من غيرهم يمكنه فعل ذلك، باستثناء الفرنسيين؟ أعتقد أن ما نشر في الصحف فظيع بشكل عام”.