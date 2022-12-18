رائدا فضاء إماراتيان يخضعان لتدريبات على وحدة "كولومبس"

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، “وام”، فقد خضع كل من المنصوري والنيادي لتدريبات على وحدة كولومبس، “على متن محطة الفضاء الدولية، استعداداً لمهمة سبيس إكس Crew-6، أحدى مهام برنامج الإمارات لرواد الفضاء”.

وقضى كل من رائدي الفضاء الإماراتييين ساعات في ممارسة جميع المهارات المكتسبة خلال جلسات نظرية وعملية، من خلال “أجهزة المحاكاة الموجودة في مركز التدريب، والتي هي نسخة طبق الأصل من تلك الموجودة في محطة الفضاء الدولية”.

وتبدأ المهمة التي يشارك فيها المنصوري والنيادي في منتصف فبراير/ شباط من العام المقبل، حيث سيكون سلطان، رائد الفضاء الأساسي للمهمة من دولة الإمارات، التي ستنطلق على متن مركبة “دراغون” لشركة “سبيس إكس” من المجمع رقم 39A بقاعدة “كيب كانافيرال” الفضائية، في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة، لقضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.