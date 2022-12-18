البابا فرنسيس: الصراع في أوكرانيا هو "حرب عالمية"

اعتبر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، أن الصراع في أوكرانيا هو “حرب عالمية” ولن تنتهي في وقت قريب.

وقال البابا خلال مقابلة مع صحيفة “ABC” الإسبانية: “لا أرى نهاية للصراع على المدى القصير، لأن هذه حرب عالمية.. عدة أطراف متورطة بالفعل في الحرب، إنها عالمية بطبيعتها وهناك العديد من المصالح”.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، قالت مجلة “لو بوينت” الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من البابا فرنسيس الاتصال بالزعيمين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، من أجل حل الأزمة في أوكرانيا. وبحسب ما ورد، تحدث ماكرون أيضا عن حاجة الولايات المتحدة للجلوس على طاولة المفاوضات لدفع عملية التسوية.

أخبر مصدر في الفاتيكان “سبوتنيك” أن الكرسي الرسولي مستعد لبذل كل ما في وسعه لتحقيق السلام في أوكرانيا. وبحسب المصدر، إذا طلب الجانبان من الفاتيكان وساطة، فلن يتراجع.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تعليق على هذه التقارير، إن روسيا منفتحة على جميع الاتصالات، لكن أوكرانيا “قننت عدم استمرار المفاوضات”.