"تويتر" يتخلص من تحديد نوع الهاتف الصادر عنه التغريدة

أعلنت منصة التغريدات الأمريكية “تويتر”، اليوم الأحد، عن أنها لن تقوم بعد الآن بتحديد نوع الهاتف الذكي الذي يتم ‏نشر أي تغريدة منه.‏

وبالإجراء الجديد، لن تظهر أمام المستخدمين العبارة الشهيرة “تويتر لهاتف آيفون” أو “تويتر لهاتف أندرويد”، أو حتى “تويتر للويب”، في أي تغريدة منشورة.

وكان المدير الجديد لـ”تويتر”، الملياردير إيلون ماسك، قال الشهر الماضي إن الشركة “ستتوقف أخيرا عن إضافة الجهاز الذي تم نشر تغريدة عليه”، واصفا الوظيفة بأنها “مضيعة لمساحة الشاشة والحساب”.

Hallelujah!! https://t.co/i2FyvXPIHO — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

وكتب في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ردا على تغريدة أحد المستخدمين: “سنتوقف أخيرا عن إضافة أي جهاز تمت كتابة تغريدة من خلاله”، مضيفا: “حرفيا لا أحد يعرف سبب قيامنا بذلك”.

يشار إلى أن إيلون ماسك أعلن الأسبوع الماضي أن شركة “تويتر” تعتزم زيادة الحد الأقصى للحروف في المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي من 280 حرفا إلى 4 آلاف.