اليونان توافق على قروض بقيمة 48 مليون دولار لأوكرانيا

وافقت اليونان على قروض بقيمة 48 مليون دولار لأوكرانيا، وذلك بعيدا عما ترسله أثينا من أسلحة إلى كييف.
أثينا- سبوتنيك. وحسب بوابة الأخبار اليونانية التي نقلت بيانات من النشرة الحكومية، فإن أثينا قدمت دعما ماليًا لكييف من خلال ضمان قروض تزيد عن 40 مليون يورو بالإضافة إلى إرسال أسلحة وذخيرة.
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7 مايو, 14:06 GMT
وأشار قرار تخصيص المساعدة المالية لأوكرانيا، الذي وقعه نائب وزير المالية اليوناني ثيودوروس سكيلاكاكيس، إلى موافقة الاتحاد الأوروبي في 12 يوليو/ تموز و 20 سبتمبر/ أيلول، على المساعدة المالية الاقتصادية الكلية الطارئة لأوكرانيا في شكل قروض بمبلغ 1 مليار يورو و 5 مليارات يورو على التوالي، حيث يتم تقديم القروض لأوكرانيا من خلال المفوضية الأوروبية
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على حزمة من الوثائق التي من شأنها أن تسمح للكتلة بتقديم 18.9 مليار دولار من الدعم الائتماني لأوكرانيا في عام 2023.
وستحصل قروض الاتحاد الأوروبي إلى كييف على فترة سماح مدتها 10 سنوات مع الضمانات المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي.
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