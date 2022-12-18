اليونان توافق على قروض بقيمة 48 مليون دولار لأوكرانيا

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على حزمة من الوثائق التي من شأنها أن تسمح للكتلة بتقديم 18.9 مليار دولار من الدعم الائتماني لأوكرانيا في عام 2023.