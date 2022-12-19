إعلام: نتنياهو يعتزم إعلان حكومته الجديدة هذا الأسبوع

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأنه من المتوقع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الانتهاء من تشكيل حكومة ائتلافية هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء اليوم الأحد، أنه من المتوقع إعلان نتنياهو تشكيلة حكومته هذا الأسبوع قبيل انتهاء التمديد الذي منحه له الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، يوم الأربعاء.

עם ארכה או בלעדיה, השבעת הממשלה צפויה להתקיים רק בשבוע הבא https://t.co/XzftgN3J5d — Haaretz הארץ (@Haaretz) December 18, 2022

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه رغم إدارة مفاوضات ائتلافية شاقة لنتنياهو وأعضاء حكومته المقبلة، فإنه قد أوشك على الانتهاء من تكوينها، خاصة وأن تلك المفاوضات مستمرة منذ أسابيع مضت، وتحديدا منذ إعلان فوز حزبه “الليكود” بالانتخابات البرلمانية للكنيست، التي أجريت في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو قد أبرم صفقات مع جميع الأحزاب المتحالفة معه، وأن هناك ملفات او قضايا ما تزال عالقة، مثل تعديل قانون “الخدمة العسكرية لليهود المتدينين”، وهو الملف المطروح مع حزب “عوتسما يهوديت/الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف.

ومن المقرر أن التشريع الجديد سيعفي اليهود المتدينين الذين يدرسون التوراة بدوام كامل، من الخدمة، فضلا عن احتمالية إعلان الحكومة الجديدة عن تدشين مدينة جديدة لليهود المتدينين في غضون 90 يوما من تشكيلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يحاول الانتهاء من تشكيلة حكومته المقبلة في غضون أسبوع، او الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، مع التذكير بأنه يمكنه طلب تمديد آخر حتى 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها “عوتسما يهوديت” بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و”الصهيونية الدينية” بقيادة بتسلئيل سموتريش و”نوعم” بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.