طرق الحصول على تأشيرة العمرة وقرارات السعودية الجديدة بشأنها

تعمل المملكة العربية السعودية كل فترة على إجراءات جديدة تسهل أداء العمرة، وذلك من خلال تغيير كل ما هو متعلق بتأشيرة العمرة، أو تعديلات على تأشيرات أخرى مثل “الزيارة” مما يجعلها تمكن صاحبها من أداء العمرة.

ودائما ما تكون تغييرات وزارة الحج والعمرة في السعودية وهي المختصة بكل شؤون العمرة والحج في أن تؤدي هذه التغييرات إلى تسهيل أداء العمرة على كل زائر أو وافد إلى المملكة العربية السعودية، طالما كان هذا بعيدا عن موسم الحج، بحيث تتوقف تأشيرات العمرة تماما في 15 ذي القعدة من كل عام هجري وتعود مرة أخرى بعد انتهاء موسم الحج في 15 ذي الحجة.

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شروط عام لتأشيرة العمرة

وتتيح السعودية الحصول على تأشيرة العمرة بعدة طرق، وهي عن طريق وكالات السفر الرسمية في بلد المعتمر، وهي وكالات يكون لها تعاقدات مع شكرات العمرة السعودية، أو الحصول على التأشيرة من وكيل خارجي عن طريق التعاقد المباشر، حيث يقوم المعتمر بحجز كل الخدمات التي يريدها في السعودية عن طريق تطبيقات إلكترونية متاحة لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يحصل المعترم على رقم مرجعي يجعله يقوم بتقديم طلب الحصول على التأشيرة من منصة وزارة الخارجية السعودية الخاصة بالتأشيرات الإلكترونية.

تأشيرة الزيارة تتيح لك أداء العمرة

وفي شهر نوفمبر الماضي، كان مجلس الوزارء السعودي، قد عدل في مدة الإقامة لكل تأشيرات الزيارة، وهي ما يعرف الآن بالتأشيرة الشخصية.

ووقتها عدل مدة الإقامة في تأشيرة الزيارة إلى 3 أشهر، وكان الأهم في هذه التعديلات هي أنه أصبح بإمكان من يحصل على تأشيرة الزوار متعددة الزيارات أن تكون صالحة لمدة عام وتتيح له إقامة لمدة 90 يوما، وإداء العمرة، مع استثناء فترة الحج بالطبع.

شروط التأشيرة قد تختلف من بلد لآخر

وتعمل وزارة الحج والعمرة على إتاحة تأشيرات العمرة لكل من هو قادم إلى السعودية من الخارج عبر اشتراطات معينة، حسب البلد التي يقيم فيها طالب التأشيرة، لكن في العموم هناك اشتراطات عامة، وهي تصدر التصاريح فقط لمن لم تثبت إصابته بفيروس كورونا، ولمن يقوم بالحجز المسبق للعمرة عن طريق تطبيقي “نسك وتوكلنا”، وكذلك لمن يزيد عمره عن خمس سنوات فما فوق.

فلو أخذنا مصر على سبيل المثال، سنعرف أن متطلبات إصدار التأشيرة هي تذكرة سفر ذهاب وعودة، ووثيقة تأمين، وحجز للسكن والنقل والخدمات الميدانية لأحد شركات العمرة السعودية المعتمد.

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وتطلب الوزارة من كل معتمر أن يصمم برنامج رحلته من خلال منصات إلكترونية متاحة، تجعله يحجز حتى وقت الصلاة في الروضة الشريفة.

ويمكن لكل معتمر أن يعرف الشروط الخاصة بدولته من خلال وزارة الحج والعمرة السعودية، خصوصا إذا ما اختلفت الاشتراطات من دولة لأخرى في أمور صغيرة.

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