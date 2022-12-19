إيران تعلن تفكيك عصابة تهريب ذخيرة حربية يمكن استخدامها في أعمال الشغب

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، تفكيك عصابة تهريب ذخيرة حربية في مدينة آبادان جنوب غرب البلاد.

وقال قائد حرس الحدود في محافظة خوزستان الإيرانية العميد لطف علي باكباز إن “حرس الحدود في سلاح البحر بمدينة آبادان، فكك هذه الشبكة يوم السبت بعد محاولة المهربين نقل شحنة كبيرة من المعدات الحربية عبر مياه نهر أروند”.

لافتا إلى أن “العملية تمت في إطار مكافحة تهريب الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في أعمال الشغب التي شهدتها إيران مؤخرا”.

وأوضح بأن “الفريق الاستكشافي البحري في آبادان نفذ كمينا دقيقا في نهر أروند واحتجز زورقا للصيد”.

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وأشار إلى أنه “تم إلقاء القبض على شخص واحد وضبط 14 ألف رصاصة حربية لرشاش كلاشينكوف و2750 رصاصة مسدس تم إخفاؤها بشكل دقيق”.