أمير قطر: أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة كأس عالم استثنائية في بلاد العرب

وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد، “الشكر إلى كل المنتخبات على اللعب الرائع والجماهير التي شجعت بكل حماس في كأس العالم قطر 2022”.

وقال الشيخ تميم بن حمد، عبر حسابه على تويتر، “أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية في بلاد العرب، أتاحت للشعوب أن تتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا”، مهنأ منتخب الأرجنتين بفوزه بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي بوصافة البطولة.

أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس. ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2022

وتوجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.

سجل ميسي هدفين، ودي ماريا أهداف الأرجنتين في مرمى فرنسا، وعلى الجانب الآخر، وضع مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في مرمى الأرجنتين.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، لتفوز الأرجنتين على فرنسا (4-2)، بعدما أهدر كينجسلي كومان وأنطوان تشواميني.