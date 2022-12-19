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أمير قطر: أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة كأس عالم استثنائية في بلاد العرب

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد، “الشكر إلى كل المنتخبات على اللعب الرائع والجماهير التي شجعت بكل حماس في كأس العالم قطر 2022”.

وقال الشيخ تميم بن حمد، عبر حسابه على تويتر، “أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية في بلاد العرب، أتاحت للشعوب أن تتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا”، مهنأ منتخب الأرجنتين بفوزه بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي بوصافة البطولة.
وتوجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.
سجل ميسي هدفين، ودي ماريا أهداف الأرجنتين في مرمى فرنسا، وعلى الجانب الآخر، وضع مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في مرمى الأرجنتين.
ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، لتفوز الأرجنتين على فرنسا (4-2)، بعدما أهدر كينجسلي كومان وأنطوان تشواميني.
وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.

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موقع سبوتنيك الروسي

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