أردوغان يعتزم مناقشة خارطة طريق الغاز مع قادة تركمانستان وأذربيجان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن قادة تركيا وأذربيجان وتركمانستان سيجتمعون لتحديد خارطة طريق لتوريد الغاز التركماني إلى تركيا.

سبوتنيك. وأوضح أردوغان في مؤتمر للشباب، أمس الأحد، في مدينة ماردين أن “موضوع محور الغاز كان على جدول أعمالنا لفترة طويلة، لقد ناقشنا هذا الموضوع مرارا وتكرارا مع الرئيس الروسي المحترم السيد فلاديمير بوتين”.

وأضاف الزعيم التركي إنه ناقش خلال زيارته الأخيرة لتركمانستان مع زعماء أذربيجان وتركمانستان إمكانية توريد الغاز التركماني إلى تركيا.

وتابع أردوغان: “تم الآن إعطاء التعليمات ذات الصلة إلى وزارة الطاقة التركية، التي ستقوم بتنفيذ الأعمال التحضيرية مع نظيرتها الأذربيجانية والتركمانستانية، وبعد هذا العمل التمهيدي، سيلتقي قادة الدول الثلاث مرة أخرى ونحدد خارطة الطريق”.

وأوضح أردوغان أن “إمدادات الغاز من تركمانستان عبر أذربيجان إلى بلادنا ستسهل عملنا”.

يذكر أن أردوغان كان قد صرح، يوم الأربعاء الماضي، عقب لقاء مع الرئيس الأذربايجاني، إلهام علييف، والرئيس التركماني، سردار بيردي محمدوف، في مدينة أوازة بغرب تركمانستان، بأنه من الضروري بدء العمل في ترتيب نقل الغاز من تركمانستان إلى الأسواق الغربية.