روسيا تحظر 125 ألف مصدر للمعلومات المزيفة على الإنترنت حول العملية العسكرية الخاصة

قال المدعون العامون الروس، اليوم الاثنين، إنه تم حظر أو إزالة 125000 مصدر للمعلومات المزيفة على الإنترنت حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
سبوتنيك. ووفقا لبيان حصلت عليه “سبوتنيك”، فقد تمت إزالة أو حظر هذا العدد من المعلومات المزيفة حول العملية العسكرية الروسية الخاصة خلال العام الحالي بناء على طلب مكتب المدعي العام في روسيا.
يشار إلى أنه منذ بداية عام 2022 وحتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول، أرسل المدعون العامون الروس 1630 طلبا إلى هيئة الرقابة على وسائل الإعلام في البلاد “روسكومنادزور” لتقييد الوصول إلى المعلومات العامة غير الموثوق بها.
وأضاف البيان أن مصادر المعلومات المحظورة تشمل مواد التنظيمات المتطرفة والإرهابية، والمعلومات التي تحتوي على دعوات للمشاركة في أعمال جماعية غير مصرح بها، وتقارير كاذبة عن أعمال إرهابية.
من جانبه، قال مكتب المدعي العام الروسي لوكالة “سبوتنيك”: “بناءً على هذه الطلبات، قامت روسكومنادزور بحظر أو إزالة منشورات تتضمن أكثر من 189000 من مصادر إلكترونية، بما في ذلك 125 ألفا نشرت معلومات مهمة غير موثوق بها حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”.
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