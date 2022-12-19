بريطانيا تعتزم تزويد كييف بمئات الآلاف من قذائف المدفعية

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن المملكة المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بعدد صخم من قذائف المدفعية بحلول العام المقبل.

ونقلت الصحيفة بيانا عن رئاسة الوزراء البريطانية قالت فيه إن “رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، سيعلن العام المقبل عن حزمة المساعدات الجديدة والتي تتضمن “مئات الآلاف من قذائف المدفعية”.

ومن المقرر تقديم تلك المساعدات بموجب عقد قيمته 250 مليون جنيه إسترليني (304 مليون دولار) سيضمن التدفق المستمر لذخيرة المدفعية المهمة إلى أوكرانيا خلال عام 2023″.

يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، قال سوناك إن المملكة المتحدة تعتزم الحفاظ على مستواها الحالي من الدعم العسكري لكييف في عام 2023، أو حتى زيادته.