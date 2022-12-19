رئيس حزب الشعب الأوروبي يدعو لوضع حواجز للسيطرة على تدفق المهاجرين

دعا رئيس حزب الشعب الأوروبي، وزعيم كتلة EPP في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر، إلى إقامة حواجز على حدود الاتحاد الأوروبي من أجل منع أزمة مهاجرين جديدة.

سبوتنيك. وقال ويبر، في مقابلة صحفية: “إنه يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز مراقبة الحدود في البحر والبر، وإذا لزم الأمر، يجب بناء حواجز لتسهيل السيطرة على عدد المهاجرين الوافدين”، وحذر ويبر من أنه إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات فورية، فإن أزمة مهاجرين جديدة ستكون حتمية.

وتشهد أوروبا أزمة مهاجرين كبيرة منذ عام 2015 بسبب تدفق آلاف المهاجرين واللاجئين من دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويحاول المهاجرون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي باستخدام طرق مختلفة، بما في ذلك عبر إيطاليا واليونان وتركيا والبلقان.