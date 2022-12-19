عودة نحو 350 سائحا روسيا إلى وطنهم بعدما علقوا في مصر لعدة أيام

أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” إن نحو 350 سائحا روسيا تمكنوا من العودة إلى وطنهم بعدما علقوا في مدينة الغردقة المصرية لعدة أيام.

سبوتنيك. وفي وقت سابق، أبلغت القنصلية الروسية العامة في الغردقة “سبوتنيك”، يوم الجمعة الماضي، بأن أكثر من 300 راكب تقطعت بهم السبل في الغردقة، في انتظار حصول شركة الطيران الروسية “آي فلاي” على تصريح للسفر إلى موسكو.

وأوضح مراسل “سبوتنيك”، صباح الاثنين، أن شركة “ريد وينغز” أجرت رحلة السياح من مصر إلى روسيا بدلا من شركة “آي فلاي”، وقال أحد الركاب لـ “سبوتنيك”: “نحن سعداء للغاية بالعودة إلى الوطن أخيرا”.

يذكر أنه يوم الخميس الماضي، قال أحد الركاب لوكالة “سبوتنيك” إنه كان من المقرر إقلاع الطائرة في فترة ما بعد الظهر، لكن تم تأجيلها، مع نقل الركاب إلى أحد الفنادق في الغردقة انتظارا لرحلة بديلة.