عمدة كييف: سماع دوي عدة انفجارات في المدينة

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، إنه سُمع دوي عدة انفجارات في منطقة شيفتشينكيفسكي، وسط العاصمة الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين.
سبوتنيك. وقال كليتشكو على “تلغرام”: “هزت عدة انفجارات منطقة شيفتشينكيفسكي في العاصمة، جميع الخدمات تعمل على الأرض، سنقدم مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق”.
وفي وقت سابق، قال كليتشكو، يوم السبت الماضي، إن نحو ثلث سكان كييف ما زالوا دون كهرباء، كما أن نصف سكان المدينة ليس لديهم تدفئة نتيجة الضربات الروسية الأخيرة ضد البنية التحتية الأوكرانية.
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15 ديسمبر, 04:34 GMT
وكانت صفارات إنذار الغارات الجوية قد انطلقت في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في مناطق كيروفوهراد وميكولايف وفينيتسيا ودنيبروبتروفسك، فضلاً عن المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تدمير مركز قيادة أوكراني في كراسني ليمان ونظام رادار متنقل أمريكي الصنع في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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