عمدة كييف: سماع دوي عدة انفجارات في المدينة

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، إنه سُمع دوي عدة انفجارات في منطقة شيفتشينكيفسكي، وسط العاصمة الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين.

سبوتنيك. وقال كليتشكو على “تلغرام”: “هزت عدة انفجارات منطقة شيفتشينكيفسكي في العاصمة، جميع الخدمات تعمل على الأرض، سنقدم مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق”.

وفي وقت سابق، قال كليتشكو، يوم السبت الماضي، إن نحو ثلث سكان كييف ما زالوا دون كهرباء، كما أن نصف سكان المدينة ليس لديهم تدفئة نتيجة الضربات الروسية الأخيرة ضد البنية التحتية الأوكرانية.

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وكانت صفارات إنذار الغارات الجوية قد انطلقت في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.

وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في مناطق كيروفوهراد وميكولايف وفينيتسيا ودنيبروبتروفسك، فضلاً عن المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه.