مجهول يطلق النار على مواطنين وسط أثينا ويودي بحياة شخصين

أفادت وسائل إعلام يونانية، صباح اليوم الاثنين، بأن رجلا مجهولا قام بفتح النار على زوار مقهى في منطقة نيا سميرني في أثينا.

وذكرالتلفزيون العام اليوناني ERT أن الحادثة أسفرت عن مقتل رجلين وإصابة امرأة بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن عملية إطلاق النار مرتبطة بخلافات بين مجموعات المافيا في البلاد.

ونشرت لقطات تلفزيونية للهجوم، حيث ظهر الكثير من الناس في المقهى وقام الشخص مجهول الذي كان يرتدي قناعا وغطاء رأس بفتح النار على الناس على أحد الطاولات وبعد ذلك لاذ بالفرار.

وبحسب الطوارئ اليونانية، فإن ضحايا الحادثة هم من أصل ألباني.