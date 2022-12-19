صحيفة: اليونان وتركيا تجريان محادثات سرية في بروكسل

كشفت وسائل إعلام يونانية، صباح اليوم الاثنين، عن اجتماع سري عقد بين اليونان وتركيا في مدينة بروكسل البلجيكية.

وذكرت صحيفة “newsbreak.gr” اليونانية عن انعقاد اجتماع سري بين مديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الحكومة اليونانية، آنا ماريا بورا، مع ممثل الرئيس التركي، إبراهيم قالين، في بروكسل.

وكتبت الصحيفة أن “إبراهيم قالين وآنا ماريا بورا التقيا يوم الجمعة الماضي في بروكسل بسرية تامة وتحدثا بحضور ينس بلوتنر المستشار الدبلوماسي للمستشار الألماني أولاف شولتز”، مشيرة إلى أن الاجتماع عقد على الرغم من زيادة سريعة في التوتر والتهديدات.