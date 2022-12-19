البنك المركزي العراقي يؤكد أن احتياطياته والملاءة المالية للدولة "في أفضل مستوياتها منذ عقود"

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، أن احتياطياته والملاءة الدولية للدولة بشكل عام في حالة ممتازة، وفي أفضل مستوياتها منذ عقود”.

وأوضح في بيان له أن “العرض الحالي للعملة الأجنبية لا يرتبط بالمواد بل بالإجراءات الإدارية والتدقيقية، مما سيتم تجاوزها خلال الأيام القادمة”.

كما لفت البنك إلى أنه “اتخذ عدد من الإجراءات لتوسيع عرض النقد الأجنبي، لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع، من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة، كما تم إعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية، ولغرض تنفيذ الطلب المحلي”.

تصريح صحفي pic.twitter.com/B5H3XSnhVp — البنك المركزي العراقي (@cbiraq) December 19, 2022

وبيّن البنك المركزي العراقي بيانه كذلك أن “الارتفاع البسيط الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام السابقة، يعود لبعض العوامل، منها بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات الزبائن عبرها”.

وأشار إلى أنه “باشر منذ أشهر ببناء المنصة بالتنسيق مع الجهات الدولية، لفرض أحكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، وتضمن فاعلية الرقابة عليها”.

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ولفت البنك المركزي العراقي إلى أن تلك المنصة الإلكترونية “بتم بنائها بواسطة شركة دولية متخصصة تم تكليفها بها، وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها، وتتطلب تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة”.