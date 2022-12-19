تحديد الموقع المتضرر في مركبة "سويوز" الفضائية

حدد خبراء في وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” الموقع الدقيق للضرر الذي لحق بمقصورة أجهزة “سويوز إم إس 22”.
وقال مصدر مطلع لـ”سبوتنيك”: “تم تحديد الموقع الدقيق للضرر الذي لحق بجسم حجرة تجميع الأدوات على المركبة الفضائية. ويقع الضرر على مشعاع نظام التبريد بالقرب من وحدة تسجيل الوصول للبطارية الشمسية”.
وأوضح أن “الضرر تم تحديد موقعه بناءً على دراسة الصور والفيديوهات التي أرسلها طاقم محطة الفضاء الدولية”.
وقالت وكالة “روسكوسموس” في وقت سابق، إن الاستعدادات لإطلاق مركبة الفضاء المأهولة القادمة من “سويوز” إلى محطة الفضاء الدولية يمكن تسريعها بعد اكتشاف عطل في نظام التبريد “سويوز إم إس -22”.
وقال المصدر: “لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن تسريع الاستعدادات لإرسال سويوز إم إس 23، إلى محطة الفضاء الدولية فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في سويوز إم إس 22، وإذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، يمكن تقليص الإطار الزمني لإعداد مركبة الفضاء إلى شهر”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك