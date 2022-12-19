تحديد الموقع المتضرر في مركبة "سويوز" الفضائية

حدد خبراء في وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” الموقع الدقيق للضرر الذي لحق بمقصورة أجهزة “سويوز إم إس 22”.

وقال مصدر مطلع لـ”سبوتنيك”: “تم تحديد الموقع الدقيق للضرر الذي لحق بجسم حجرة تجميع الأدوات على المركبة الفضائية. ويقع الضرر على مشعاع نظام التبريد بالقرب من وحدة تسجيل الوصول للبطارية الشمسية”.

وأوضح أن “الضرر تم تحديد موقعه بناءً على دراسة الصور والفيديوهات التي أرسلها طاقم محطة الفضاء الدولية”.

وقالت وكالة “روسكوسموس” في وقت سابق، إن الاستعدادات لإطلاق مركبة الفضاء المأهولة القادمة من “سويوز” إلى محطة الفضاء الدولية يمكن تسريعها بعد اكتشاف عطل في نظام التبريد “سويوز إم إس -22”.