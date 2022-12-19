بوتين يصل إلى بيلاروسيا ويلتقي لوكاشينكو

وأضاف بيسكوف، “الرئيس لوكاشينكو، انتقد بالطبع، تأخرنا في إنشاء سوق غاز واحدة. هناك بعض الفروقات الدقيقة هنا، لكن القضية مطروحة على جدول الأعمال”؛ مشيرا إلى أن “بيلاروسيا تتمتع بشروط تفضيلية فريدة من نوعها، من حيث (مسألة) الغاز”.