لوكاشينكو: تعزيز علاقات بيلاروس مع روسيا هو رد طبيعي على الوضع المتغير في العالم

مينسك – سبوتنيك. وقال لوكاشينكو، بهذا الصدد: “لقد أصبح تعزيز العلاقات البيلاروسية الروسية ردا طبيعيا على الوضع المتغير في العالم، الذي اختبر وما يزال يختبر قوتنا بشكل دائم، وأعتقد أنه على الرغم من وجود بعض الصعاب، إلا أنه ما زلنا نجد ردوداً فعالة على مختلف التحديات والتهديدات”.

هذا، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وصل اليوم، إلى مينسك في زيارة عمل، سيبحث خلالها مع نظيره البيلاروسي المسائل ذات الصلة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية للشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.