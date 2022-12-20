فرنسا: ندعو إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار تونس دون تأخير

دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار تونس دون تأخير.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الفرنسية نشرته إذاعة موزاييك الفرنسية، أكدت على دعوتها إلى “ضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد وازدهارها في المستقبل دون تأخير”.

رئيس هيئة الانتخابات التونسية في زيارة عمل إلى فرنسا

وقال البيان الذي صدر اليوم الاثنين: “تابعنا نتائج الانتخابات التشريعيّة التونسيّة الأوليّة ونسبة المشاركة “الضعيفة” التي أقرّتها هيئة الانتخابات”، مشيرة إلى أنّ “فرنسا تجدّد دعمها لتونس ولشعبها في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت فرنسا إلى “استئناف المناقشات بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي”.

وعبّر بيان الخارجية الفرنسية عن قلقها حيال “تأجيل النظر في دراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي”.

يشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية، كانت قد منحت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرضا إلى تونس بقيمة 200 مليون يورو، من أجل دعم ميزانيتها العامة، ‏وإتمام برنامج الإصلاحات لديها.‏