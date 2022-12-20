البيت الأبيض: بايدن يوقع مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي هذا الأسبوع

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن سوف يوقع مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي هذا الأسبوع.

واشنطن- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات لها خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

متحدث عسكري: الصين تعارض بقوة إقامة الولايات المتحدة علاقات عسكرية مع تايوان وبيعها أسلحة للجزيرة

تصريحات جان بيير جاءت عندما سئلت عن الموعد الذي يخطط فيه بايدن للتوقيع على القانون، حيث قالت: “بايدن سيوقع ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع… لكن ليس لدي موعد لك في هذا الوقت”.

وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر في وقت سابق من هذا الشهر، قانون الدفاع الوطني “إن دي إيه إيه”، الذي سمح بحوالي 850 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي.

يتضمن التشريع أيضًا تدابير لزيادة رواتب الجيش الأمريكي، وتوسيع حظر التعاون العسكري مع روسيا، وتقييد المعاملات الكبيرة للذهب مع روسيا وإلغاء تفويض كورونا العسكري الأمريكي.

علاوة على ذلك، يوفر التشريع 10 مليارات دولار كمساعدة أمنية لتحديث القدرات الدفاعية لتايوان، بالإضافة إلى 800 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الولايات المتحدة تتحدث عن اختبار أسلحة في أوكرانيا

كما تنازل قانون الدفاع الوطني عن لوائح التعاقد الرئيسية ومنح البنتاغون صلاحيات المشتريات الطارئة لتسريع توفير الذخائر لأوكرانيا، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإشراف المحتمل، والذي يُنظر إليه غالبًا على أنه عقبة أمام الاستحواذ.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، منع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون إجراءً اتخذه المشرعون الجمهوريون لمراجعة مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والمستخدمة في تمويل أوكرانيا.

ومع ذلك، من المقرر أن يتولى الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الجديد العام المقبل، والتي قد يتمكنون خلالها من تمرير مثل هذا التشريع.