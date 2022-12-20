مراسل وكالة "ريا نوفوستي" يتعرض للنيران الأوكرانية أثناء تقديم المساعدة في دونباس

تعرض مراسل وكالة “ريا نوفوستي”، فيكتور أنتونيوك، وجنود من المنطقة العسكرية الغربية الروسية، إلى قذائف الهاون الأوكرانية أثناء تسليم مساعدات إنسانية للجنود في قطاع كريمينايا بالجبهة.

سبوتنيك. وقال أنتونيوك: “كنا نصور تقريرا حول تسليم شحنة إنسانية لجنود الخطوط الأمامية، وبينما كنا نتحرك إلى الموقع على متن عربات مدرعة، فتح الجيش الأوكراني نيران هاون”، مشيرا إلى إنه لم تقع إصابات.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الاثنين، أن ما يحدث الآن هو نتاج النهج الغربي الساعي لعزل روسيا، وعدم السماح لها بالتصرف باستقلالية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الخاصة كانت أمرا ضروريا من أجل إحباط مخططات تحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا.

وأضاف لافروف: “الطريقة التي يتفاعل بها زملاؤنا الغربيون في الفريق الأمريكي بشكل هستيري تؤكد على الإجراءات التي نتخذها بموجب العملية العسكرية الخاصة، وتؤكد استنتاجنا الرئيسي بأن هذا يعني أن العملية العسكرية الخاصة كانت أمرا ضروريا للغاية لإحباط خطط تحويل أوكرانيا إلى تهديد دائم لأمن روسيا”.