الولايات المتحدة تعتزم تقديم 38 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، التقى بوزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكوا، في بروكسل، وخلال اللقاء أعلن أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم 38 مليار دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا.

سبوتنيك. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن “أدييمو هنأ الوزيرة موسكوا على موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات على روسيا مؤكدا عزم الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات، بما في ذلك 38 مليار دولار إضافية في المساعدة الأوكرانية التي طلبها الرئيس بايدن من الكونغرس”.

وبحسب بيان الخزانة الأمريكية فقد “شكر أديمو الوزيرة موسكوا على قيادة بولندا داخل الناتو وتحالف الدول الأوسع الذي فرض عقوبات على روسيا، كما ناقش المسؤولان تطبيق سقف سعر 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي”.

وفي وقت سابق، أعربت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، أمس الاثنين، عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز، كجزء من آلية تصحيح السوق؛ وذلك خلال اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي.

وقبيل الاجتماع الوزاري، قالت سيمسون للصحفيين: “أعتقد أنه يمكننا بالفعل التوصل إلى اتفاق؛ لكن هذا سيتطلب من الجميع التحلي بروح التوصل لحل وسط”.