ترامب: الاتهامات حول الهجوم على الكابيتول تهدف لعرقلة ترشحي للرئاسة

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن تصويت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، لصالح توجيه اتهامات جنائية له، تهدف لمنعه من الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة.

موسكو – سبوتنيك. وقال ترامب: “يدرك الناس أن مكتب التحقيقات يسعى لمنعي من الترشح لمنصب الرئيس، لأنهم يعلمون أنني سأفوز، وأن هذا العمل محاولة حزبية لتهمشي وتهميش الحزب الجمهوري”.

وفي وقت سابق، قدمت لجنة مجلس النواب الأمريكي المخصصة للتحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس، توصيات بتوجيه 4 اتهامات جنائية لترامب وآخرين.

وقالت اللجنة، أمس الاثنين، إن “تلك الاتهامات تشمل عرقلة إجراءات رسمية والتآمر بغرض الاحتيال على الولايات المتحدة والكذب والتحريض على التمرد أو المساعدة فيه، وأوضحت أن هناك أدلة كافية لإحالة ترامب وآخرين إلى محاكمة جنائية بسبب تلك الاتهامات”.

والجمعة الماضي، قضت محكمة أمريكية، بالسجن 5 سنوات، بحق أحد أنصار جماعة “كيو أنون”، على خلفية تورطه في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن.