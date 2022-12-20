وزير خارجية أبخازيا يزور موسكو ومينسك لمناقشة قضايا مهمة

بدأ وزير الخارجية الأبخازي، إينال أردزينبا، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى موسكو ومينسك لمناقشة قضايا التعاون العاجلة.

سبوتنيك. وأوضحت وزارة خارجية أبخازيا في بيان لها أن “وزير خارجية جمهورية أبخازيا إينال أردزينبا غادر في زيارة عمل إلى موسكو ومينسك لمناقشة قضايا التعاون العاجلة”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأبخازي، ألكسندر أنكفاب، أن بلاده تعمل مع موسكو لتحسين التشريعات الخاصة بالاستثمارات في قطاع الطاقة في أبخازيا.

وأوضح أنكفاب أن هناك مشكلة في إمدادات الطاقة في أبخازيا والجمهورية بحاجة إلى استثمارات روسية في قطاع الطاقة، مضيفًا أنه يجب على المستثمرين فهم التشريع الذي ينظم العلاقات القانونية في هذا القطاع.

وأضاف: “حتى الآن هذا التشريع لا يناسب المستثمرين الروس ونعمل على تحسينه”، حسب تعبيره.