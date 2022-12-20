الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يسعى لإنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا للتستر على جرائم الحرب

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يحاول التستر على التورط في جرائم الحرب في أوكرانيا من خلال الشروع في إنشاء محكمة خاصة.

موسكو- سبوتنيك. وأوضح فيرشينين، لوكالة سبوتنيك: “إن هذه الدول بحماستها المعادية للروس، مستعدة لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة المكرس فيه صلاحيات الهيئات الرئيسية لهذه المنظمة العالمية بشكل علني، للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة”.

وتابع: “الاتحاد الأوروبي، الذي يشارك في تمويل وإمدادات الأسلحة بمليار دولار لأوكرانيا، تحاول بالتالي تغطية تورطها في القضايا الجماعية لجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية”.

وفي وقت سابق، استنكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اقتراح الاتحاد الأوروبي إنشاء محكمة خاصة تدعمها الأمم المتحدة تختص بـ”الجرائم في أوكرانيا”، قائلا إن محكمته قادرة على التعامل بفعالية مع الأمر.

ورفض خان، أمس الاثنين، الخطة التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي، والتي تحدد ملامح إنشاء محكمة خاصة للنظر في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال خان للصحفيين إن الاتحاد الأوروبي “أخطأ في القانون”، مدافعا عن قدرة مؤسسته على محاكمة شخصيات سياسية رفيعة المستوى.