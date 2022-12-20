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الشيف التركي نصرت يلاحق ميسي ليتصور معه والأخير يتجاهله

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر رد فعل الأرجنتيني ليونيل ميسي تجاه الشيف التركي الشهير، نصرت، الذي طلب التقاط صورة سيلفي معه.

ويظهر المقطع إلحاح الشيف التركي لأخذ صورة سيلفي مع الأرجنتيني، مبادرا لإمساك يده في لحظة تجاهل فيها ميسي الشيف التركي لأكثر من مرة.
وحصد المقطع المصور أكثر من 4 ملايين مشاهدة، ليقوم ميسي في النهاية بالتقاط صورة مع نصرت.
وحضر الشيف التركي المباراة النهائية لكأس العالم، والتي كانت بين الأرجنتين وفرنسا، كما التقط مجموعة من الصور مع لاعبي المنتخب الأرجنتيني.

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موقع سبوتنيك الروسي

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