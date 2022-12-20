الشيف التركي نصرت يلاحق ميسي ليتصور معه والأخير يتجاهله

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر رد فعل الأرجنتيني ليونيل ميسي تجاه الشيف التركي الشهير، نصرت، الذي طلب التقاط صورة سيلفي معه.

ويظهر المقطع إلحاح الشيف التركي لأخذ صورة سيلفي مع الأرجنتيني، مبادرا لإمساك يده في لحظة تجاهل فيها ميسي الشيف التركي لأكثر من مرة.

Messi’nin Nusret’e karşı olan tavırları sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/zHvkx71qOW — Haber (@Haber) December 19, 2022

وحصد المقطع المصور أكثر من 4 ملايين مشاهدة، ليقوم ميسي في النهاية بالتقاط صورة مع نصرت.