موسكو تنشر أسلحة لا تقهر

كتبت صحيفة “نيوزويك” أن الجيش الروسي اعتمد أسلحة لا تقهر.

وجاء في المقال “روسيا قامت بتشغيل نظام قتالي فتاك آخر طراز “أفانغارد” … وفقًا للسلطات الروسية، فإن السلاح قادر على التحليق أسرع بـ 27 مرة من سرعة الصوت ولا يمكن اعتراضه”.

ويشير المؤلف إلى أن “أفانغارد” كان من بين الأسلحة الروسية الجديدة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/ آذار 2018.

وفقًا لمحللين عسكريين وردت تعليقاتهم في المقال، يبلغ مدى “أفانغارد” أكثر من 6000 كيلومتر. وأشار الخبراء إلى أن الصاروخ يمكن أن يحمل رأسًا حربيًا تقليديًا أو نوويًا.