هواتف مسؤولين وكاميرات مجمع تصنيع أسلحة… ماذا فعل قراصنة إيرانيون في إسرائيل؟

سلّط تقرير أعدته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الضوء على تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيين على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي منذ أكثر من سنة.

وذكر التقرير أن هؤلاء القراصنة هم الذين نشروا على “تلغرام” توثيقا لعملية تفجير القدس المزدوجة التي وقعت الشهر الماضي، التي أودت بحياة صبي يدعى أرييه شتسوفيك، يبلغ من العمر 16 ربيعا، ومواطن آخر يدعى تداسا تشوما بن مادا (50 عاما)، فضلا عن إصابة 47 شخصا بجروح.

وجاء في التقرير الذي سينشر بالكامل يوم الخميس أن الجهات الأمنية المعنية أحيطت علما بتلك المسألة.

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وأوضح مسؤولون للهيئة أن تلك الكاميرا غير مربوطة بأي جهاز مؤسساتي، ويُنظر إلى حمايتها كأي كاميرا عادية منصوبة في الشارع.

تضمن فيديو المراقبة لحظة الانفجار الأول بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس، مصحوبا بكتابة عبرية تقول

“لوقت طويل كنا نراقب جميع أنشطتكم – خطوة بخطوة، لحظة بلحظة”.