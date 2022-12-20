"بلومبرغ": وضع سقف لسعر الغاز يهدد بتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا

اعتبرت وكالة “بلومبرغ” أن اتفاق دول الاتحاد الأوروبي لوضع سقف لأسعار الغاز الروسي، يهدد بكبح الإمدادات إلى المنطقة وتفاقم أزمة الطاقة فيها.

وأضافت الوكالة أن محللي مجموعة “غولدمان ساكس” بما في ذلك سامانثا دارت، أشاروا في تقرير نُشر يوم أمس الاثنين، أن سقف السعر بدون سقف مرتبط بالطلب يهدد بجعل عجز إمدادات الغاز في أوروبا أسوأ من خلال تشجيع الاستهلاك. وقد يؤدي ذلك إلى شل الإمدادات العالمية العام المقبل، وفي أسوأ السيناريوهات يجبر الحكومات على تقنين الغاز.

علاوة على ذلك، فإن الحد الأقصى سيجعل الأمر أكثر صعوبة على مستوردي المنطقة لزيادة العطاءات بشكل كبير لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال. حذرت الصناعة من أن شحنات الغاز الطبيعي المسال ستفضل آسيا إذا كانت الأسعار هناك أعلى من الحدود القصوى في أوروبا، تماما مع ارتفاع طلب الصين مع تخفيف رفع القيود المفروضة في البلاد جراء فيروس كورونا.

يتنافس مستوردو الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا على الإمداد من نفس المصدرين، مثل الولايات المتحدة وقطر. تتمثل إحدى مزايا الحد الأقصى في أنه يمكن أن يقلل من احتمالية حروب العطاءات الجامحة – وارتفاع الأسعار – للشحنات الفورية بين المنطقتين. تتبع أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا عن كثب التحركات في أوروبا، حيث أصبح السوقان مرتبطين بشكل وثيق خلال العام الماضي حيث كافح المستوردون من أجل الإمداد الفائض.

وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق سياسي بشأن سقف أسعار الغاز

يمكن سحب الإجراء الأوروبي، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فبراير، إذا كانت هناك “آثار سلبية”. ولا يمتد الحد الأقصى ليشمل التداول خارج البورصة ، مما قد يؤدي إلى تحول كبير من البورصات إلى السوق الأقل شفافية.